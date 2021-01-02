Объем добычи нефти в России на фоне пандемии упал почти до десятилетнего минимума. Однако, как сказал в интервью «Эху» партнёр консалтинговой компании RusEnergy Михаил Крутихин, это не стало решающим фактором.

Крутихин добавил, что в нашей стране был ряд старых скважин, в которых необходимо было заменять насосы, но за счет того, что это дорого, делать этого не стали.

Тот факт, что объем добычи нефти в России упал почти до десятилетнего минимума уже серьезно сказывается на экономике, сказал «Эху» профессор Высшей школ экономики Олег Вьюгин.

Вьюгин добавил, что на фоне этого правительство было вынуждено даже частично задействовать фонд Национального благосостояния.