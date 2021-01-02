России вряд ли удастся восстановить добычу нефти до прежнего уровня – эксперт

России вряд ли удастся восстановить добычу нефти до прежнего уровня 2019 года. Такое мнение высказал в эфире радиостанции «Эхо Москвы» партнер информационно-консталингового агентства RusEnergy Михаил Крутихин.

«По итогам года добыча нефти в России сократилась примерно на 11 процентов, а экспорт нефти упал где-то на 16 процентов, что тоже очень и очень много. Во-первых, это пандемия, которая замедлила экономическую деятельность в странах, которые потребляют нефть, и второе, это решение альянса ОПЕК+. В соответствии с этим решением Россия сокращала добычу намеренно, а не под воздействием рынка. Возобновить добычу до прежнего уровня, до пика 2019 года в России, скорее всего, уже не удастся. Не только потому что спрос не восстанавливается, но и потому что закрывали в первую очередь скважины, которые давали мало нефти. Восстановить их очень дорого и не имеет никакого коммерческого смысла», — сказал он.

М.Крутихин также добавил, что в ближайшее время на заседании Технического комитета ОПЕК+ Россия будет выступать за увеличение добычи нефти, по крайней мере, на полмиллиона баррелей в сутки.

По итогам 2020 года объем добычи сырой нефти и конденсата в России сократился на 8,5 процентов. Это минимальный показатель за 9 лет. В прошлом году уровень добычи оказался максимальным за весь постсоветский период. Падение произошло на фоне пандемии коронавируса, которая обрушила мировой спрос на нефть. Из-за пандемии остановилось авиасообщение, сократилось производство и перевозки, и, как следствие, упали цены на рынке. Ситуация заставила пересмотреть условия соглашения в рамках расширенного состава ОПЕК+ — странам удалось договорится о сокращении добычи, чтобы стабилизировать рынок.