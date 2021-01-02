Правительство Франции накауне одобрило заявление отца премьер-министра Великобритании на получение гражданства страны

Правительство Франции накауне одобрило заявление отца премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона Стэнли Джонсона на получение гражданства страны. Он принял такое решение после выхода страны из Европейского Союза.

В правительстве Франции отметили, шаг Джонсона-старшего является свидетельством того, насколько британцы привязаны к Евросоюзу даже после Brexit. Стэнли Джонсон ранее представлял в парламенте консервативную партию и был членом Европарламента. Во время референдума относительно выхода Великобритании из ЕС Джонсон-старший голосовал против.