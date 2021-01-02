Казахстан окончательно отменил смертную казнь. Соответствующий документ подписаол президент страны. Единственное исключение: применение высшей меры возможно в военное время для совершивших особо тяжкие военные преступления. Мораторий на смертную казнь в Казахстане действовал последние 17 лет.