Харьковская компания Биолек обратилась в Минздрав Украины с заявлением о госрегистрации Российской вакцины «Спутник». Об этом заявил глава политсовета партии «Оппозиционная партия «За жизнь» Виктор Медведчук. По его словам, производство российской вакцины на Украине можно организовать за 3-6 месяцев.

Если вакцину не зарегистрируют, это будет говорить о преступных намерениях, пишет Медведчук на сайте фармациевтической компании.