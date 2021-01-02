Басманный суд заочно арестовал гражданина Индии, главу индийского холдинга SAPL Санвара Шроффа и двух его сыновей

Басманный суд Москвы заочно арестовал гражданина Индии, главу индийского холдинга SAPL Санвара Шроффа и двух его сыновей. Как сообщили ТАСС в суде, им вменяется легализация денежных средств, совершенная организованной группой. По данным агентства, они занимались строительством завода по производству диоксида титана по соглашению с Внешэкономбанком.