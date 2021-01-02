Объем добычи нефти в России на фоне пандемии упал почти до десятилетнего минимума. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные Центрального диспетчерского управления топливно-энергетического комплекса. Главными причинами называют пандемию коронавируса и сделку ОПЕК+.