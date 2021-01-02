Объем добычи нефти в России на фоне пандемии упал почти до десятилетнего минимума. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные Центрального диспетчерского управления топливно-энергетического комплекса. Главными причинами называют пандемию коронавируса и сделку ОПЕК+.
2021-01-02T12:36:12+03:00
2021-01-02T12:47:08+03:00
https://echo.msk.ru/news/2767896-echo.html
https://echo.msk.ru/files/3375188.jpg
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
12:36, 02 января 2021
Загрузка комментариев...
Самое обсуждаемое
Популярное за неделю
31 декабря: поздравить с днем рождения… (можно выбрать до трех человек) (Подробнее…)
+ Наповал #28: Разорение и террор — кошмар 2021, кто победит Россию, Навальный, ВДВ, свечки В этом дерьме придется жить дальше. 2021 год будет годом усугубления кошмара, пещерности, изоляции страны, санкций, обнищания, новых налогов, продуктовых карточек и других несомненных достижений власти…