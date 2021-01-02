ГАИ утратила свои полномочия, поэтому увольнение ее руководителя не привлекает общественного интереса – автоэксперт

Глава столичного ГИБДД Юрий Дроганов уволен со своей должности. Данная структура утратила свои полномочия, поэтому увольнение ее руководителя не привлекает общественного интереса. Такое мнение высказал в эфире радиостанции «Эхо Москвы» автомобильный эксперт Сергей Асланян.

«Это человек, который себя до такой степени конспиративно вел, не был замечен ни в чем позитивном или ярко выраженном негативном, что на сегодняшний день он показал, насколько действительно не нужна служба ГАИ. Все, что было прерогативой ГАИ, теперь отдано в мэрию, у нас людей штрафуют, наказывают, пугают, иногда принимают от них жалобы и выносят по ним решения все, кроме полиции. А ГАИ как структура полностью не нужна, от нее вообще ничего не зависит, и то, что у нее вдруг не стало начальника, всем это абсолютно неинтересно, потому что это никто и звать его никак», — сказал он.

Глава столичного ГИБДД Юрий Дроганов уволен со своей должности. Вместо него временно исполняющим обязанности начальника управления стал полковник полиции Алексей Диокин. Причина, по которой Ю.Дроганов был вынужден покинуть пост руководителя ГИБДД Москвы, не уточняется.