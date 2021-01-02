Кассовые сборы российских кинотеатров в 2020 году сократились почти на 60%. Они составили немногим менее 23 млрд рублей.

Подавляющую часть сборов в российском кинопрокате обеспечили первые три месяца 2020-го, когда ограничительные меры из-за коронавируса еще не были введены, сообщили в Фонде кино. В частности, именно с января по март было продано более двух третей билетов. Из 23 млрд рублей, собранных кинотеатрами, примерно половина приходится на российские фильмы, при этом среди них – самая кассовая картина в истории отечественного кино «Холоп» режиссера Клима Шипенко. Она собрала в прокате в 2020-м чуть более 2,5 млрд рублей. Тем не менее, падение сборов отечественного кино составило более 12,5% по сравнению с 2019 годом. В Фонде кино это объясняют приостановкой деятельности кинотеатров на срок от 4 до 9 месяцев, сокращенной заполняемостью зала, а также переносом ряда крупных зарубежных кинопремьер на следующий год.

В тройку фильмов по сборам в 2020 году, помимо фильма «Холоп», вошли также картина «Лед» и фильм режиссера Гая Ричи «Джентльмены».