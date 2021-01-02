Объем добычи нефти в России на фоне пандемии упал почти до десятилетнего минимума. Год назад страна побила рекорд роста.

По итогам этого года объем добычи сырой нефти и конденсата в России сократился на 8,5%, сообщает ТАСС со ссылкой на данные Центрального диспетчерского управления топливно-энергетического комплекса. Это минимальный показатель за 9 лет, и это падение особенно ощутимо на фоне рекорда прошлого года, когда уровень добычи оказался максимальным за весь постсоветский период. В этом году показатели упали у всех крупнейших российских компаний. Произошло это из-за пандемии коронавируса. Она обрушила мировой спрос на нефть – остановилось авиасообщение, сократилось производство и перевозки, как следствие — упали цены на рынке. Так, например, стоимость барреля российской нефти марки Urals в апреле прошлого года достигала 70 долларов, а спустя год опустилась до 16 долларов – это минимальное значение с 1999 года. Ситуация заставила пересмотреть условия соглашения в рамках расширенного состава ОПЕК+ — странам удалось договорится о сокращении добычи, чтобы стабилизировать рынок.

Месяц назад участники соглашения ОПЕК+ договорились об увеличении нефтедобычи с нового года.