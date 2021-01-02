Олег Данилов был блистательным сценаристом, который поразительно чувствовал зрителя – режиссер Астрахан

Драматург и сценарист Олег Данилов скончался на 72 году жизни. Это был блистательный сценарист, который поразительно чувствовал зрителя. Об этом сообщил в эфире радиостанции «Эхо Москвы» режиссер Дмитрий Астрахан.

«Вчера из жизни ушел сценарист, драматург Олег Данилов, который написал сценарий ко всем картинам, которые я снял. Мы с ним работали вместе 35 лет. Это совершенно удивительный большой художник, блистательный сценарист. Он поразительно чувствовал время, он поразительно чувствовал, что ждет зритель, о чем люди хотят говорить, думать, чувствовать, сопереживать и умел это писать в занимательной легкой форме о каких-то сокровенных серьезных, глубоких вещах», — сказал он.

Режиссер добавил, что Олег Данилов много помогал молодым автором, однако никогда не стремился афишировать свой вклад в их работу.

По словам Д.Астрахана, прощание со сценаристом пройдет в Минске в понедельник или во вторник. Позднее все желающие смогут проститься с драматургом в Санкт-Петербурге.