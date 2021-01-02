Калининградский канал «Каскад» принес извинения телезрителям за некорректную трансляцию новогоднего обращения президента РФ Владимира Путина.
В ночь на 1 января в эфире «Каскада» показали выступление главы государства с частично обрезанным изображением — зрителям была видна только нижняя часть лица президента. Через несколько минут трансляцию прервали, пустив в эфир музыку. Представители канала объяснили проблемы с видеоизображением сбоем оборудования. Они пообещали наказать виновных по итогам расследования инцидента.
Калининградский канал «Каскад» принес извинения за некорректную трансляцию новогоднего обращения президента РФ
Калининградский канал «Каскад» принес извинения телезрителям за некорректную трансляцию новогоднего обращения президента РФ Владимира Путина.