Калининградский канал «Каскад» принес извинения за некорректную трансляцию новогоднего обращения президента РФ

Калининградский канал «Каскад» принес извинения телезрителям за некорректную трансляцию новогоднего обращения президента РФ Владимира Путина.

В ночь на 1 января в эфире «Каскада» показали выступление главы государства с частично обрезанным изображением — зрителям была видна только нижняя часть лица президента. Через несколько минут трансляцию прервали, пустив в эфир музыку. Представители канала объяснили проблемы с видеоизображением сбоем оборудования. Они пообещали наказать виновных по итогам расследования инцидента.