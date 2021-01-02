Объем кассовых сборов в российских кинотеатрах в 2020 году сократился почти на 59,% по сравнению с 2019 годом, – об этом сообщили в Фонде кино. Совокупные сборы российских кинотеатров составили без малого 23 миллиарда рублей. Чуть меньше половины из них пришлось на российские фильмы, отечественные ленты «Холоп» и «Лед-2» оказались самыми кассовыми.