Пенсионный фонд начнёт рассылать оповещения гражданам старше 45 лет. Они будут содержать данные о полученных отчислениях, размере пенсии по старости, а также о сроках и условиях её получении. Об этом сообщили «Российской газете» в Минтруде. Уведомления будут отправляться через портал госуслуг раз в три года.

По словам замминистра труда Андрея Пудова, с помощью этих уведомлений люди смогут оценить, какой может стать пенсия в дальнейшем в зависимости от уровня доходов.