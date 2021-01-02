Народный артист СССР Василий Лановой и его супруга, народная артистка РСФСР Ирина Купченко заразились коронавирусом. Как рассказала сама Купченко ТАСС, и она и ее супруг чувствуют себя нормально, однако из-за преклонного возраста Василий Лановой будет госпитализирован. Актеру сейчас 86.