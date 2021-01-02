Увольнение главы ГИБДД Москвы произошло после публикации, что сведения о первых лицах передаются по незащищенной связи

Увольнение начальника ГИБДД Москвы Юрия Дроганова произошло спустя несколько дней после публикации о том, что сведения о маршрутах передвижения первых лиц государства, передаются по незащищенным каналам связи. На это обратил внимание телеканал Дождь. Официально причина увольнения не называлась, а газета «КоммерсантЪ» пишет, что отставка Дроганова планировалась еще в ноябре минувшего года.