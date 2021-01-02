Из-за обрушившегося на Подмосковье снегопада в столичных аэропортах отменены десятки рейсов. На уборку улиц выведена дополнительная техника.

Этой ночью в столице и области прошел сильный снег. Синоптики отмечают, что за эти сутки выпадет около 10% месячной нормы осадков. Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев дал поручение экстренным службам перейти в режим повышенной готовности. Расчистить дороги нужно как можно скорее, написал он на своей странице во в социальной сети ВКонтакте. Из прошедшего накануне ледяного дождя и перепада температура на дорогах образовалась наледь. Но москвичи и жители области не спешат выходить из дома. Благодаря праздникам обычно загруженные дороги столицы сейчас свободны – пробки 1 балл. Тех, кто все же планирует сегодня выйти на улицу, Воробьев призвал быть осторожными и во время пеших прогулок и за рублем. Он рекомендовал пользовать общественным, а не личным транспортом. Снегопад вмешался и в работу столичных аэропортов. К этому моменту задержаны и отменены около 30 рейсов – больше всего в Домодедово, следует из данных сервиса Яндекс.Расписания. Температура воздуха в столице и области сегодня днем поднимется до 2 градусов выше нуля, что ощутимо выше климатической нормы.

Накануне после ледяного дождя в аэропортах Москвы задержали более сотни рейсов.