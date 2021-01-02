Власти Хабаровска заявили о прекращении акций в поддержку бывшего губернатора края Сергея Фургала. Они настаивают, что горожане больше не собираются на митинги.

В заявлении хабаровской мэрии утверждается, что в центре города на площади Ленина ни в будние, ни в выходные дни протестующих нет. Власти отмечают только присутствие горожан, катающихся с горок и играющих в специально устроенном новогоднем городке.

На протяжении нескольких месяцев практически ежедневно жители Хабаровска выходили на улицы в поддержку Сергея Фургала, а каждую субботу устраивались большие митинги и шествия. Вместе с тем местное интернет-издание DVHab сообщает, что акция с требованием справедливого разбирательства в отношении экс-губернатора Хабаровского края прошла и сегодня. Она, как следует из опубликованной видеозаписи, собрала несколько десятков человек, преимущественно пенсионеров и блогеров, присутствовало также несколько полицейских.

Впрочем, сетевое издание отмечает, что в основном участники акции рассуждали о политике и жизни и стояли на месте, а из группы собравшихся донесся лишь один крик «Свободу!». Спустя непродолжительное время люди разошлись.

Сергей Фургал находится под стражей с середины июля. Экс-губернатора Хабаровского края обвиняют в организации двух убийств и покушения в середине нулевых. Свою вину политик не признает.