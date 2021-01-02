Скончался сценарист Олег Данилов. Об этом в своем инстаграме сообщил режиссер Дмитрий Астрахан. Данилов – автор сценариев таких фильмов, как «Ты у меня одна», «Все будет хорошо», сериала «Зал ожидания» и многих других. Ему был 71 год.