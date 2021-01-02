Число заражений COVID-19 в мире приблизилось к 84 миллионам

Число заражений COVID-19 в мире приблизилось к 84 млн, число жертв — более 1,8 млн, сообщает университет Джонса Хопкинса. Лидером по числу заразившихся и скончавшихся остаются Соединенные Штаты, где выявлено суммарно чуть более 20 млн инфицированных COVID-19.