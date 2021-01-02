Около 40 домов в Омске остались без отопления в 30-градусный мороз из-за аварии на трубопроводе

Коммунальная служба в Омске устраняет повреждение на трубопроводе, из-за которого с вечера пятницы остаются без отопления 37 домов, сообщает пресс-служба мэрии.

«Накануне произошло повреждение на трубопроводе тепловых сетей диаметром 400 мм муниципального предприятия Омска «Тепловая компания», место повреждения было обнаружено на участке возле дома 3 по ул. Моторная», — говорится в сообщении со ссылкой на департамент городского хозяйства администрации города.

По данным сервиса «Мой дом», подача тепла была прекращена в 37 домов в Ленинском округе: на улицах Сибирский проспект, Гашека, Моторной и Шакурова.

В горадминистрации отмечают, что на текущий момент две аварийные бригады уже провели ремонт и замену поврежденного участка теплосетей, сейчас производится запуск отопления в жилые дома и возобновление теплоснабжения.