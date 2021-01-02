Четверо взрослых погибли и трое детей пострадали в ДТП с участием грузовика в Ростовской области. Рано утром на трассе «Волгоград — Каменск» водитель минивэна врезался в двигавшийся в попутном направлении грузовик «Рено Премиум». В результате ДТП в минивэне погибли четыре человека, в том числе водитель, пострадали трое детей", — говорится в сообщении регионального управления ГИБДД. Отмечается, что дети госпитализированы в ЦРБ Тацинского района. По факту ДТП проводится проверка.
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