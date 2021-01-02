С 1 апреля этого года меняются правила сдачи экзамена на водительские права. Как сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах, в начале года будет утвержден новый административный регламент. Главное изменение – отмена испытания на площадке, которая останется только для водителей мотоциклов.