Губернатор Московской области в связи со снегопадом поручил экстренным службам перейти в режим повышенной готовности

Губернатор Московской области Андрей Воробьев в связи с прошедшим ночью в регионе снегопадом поручил экстренным службам перейти в режим повышенной готовности. На своей странице «ВКонтакте» он попросил жителей быть осторожными и по возможности пользоваться общественным транспортом вместо личных автомобилей. Снегопад в эти минуты идет и в ряде районов Москвы, на некоторых улицах работает снегоуборочная техника.