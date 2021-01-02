Самым кассовым фильмом российского проката стала картина «Холоп» режиссера Клима Шипенко. Она собрала почти 2 миллиарда 700 миллионов рублей, – сообщает Фонд Кино. На втором месте – «Лед-2» Жоры Крыжовникова (почти 1.5 млрд), замыкает тройку – «Джентльмены» Гая Ричи, сборы которого составили 1 миллиард 200 миллионов рублей.