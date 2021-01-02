Сенат окончательно утвердил оборонный бюджет США, преодолев вето американского президента Дональда Трампа. Этот законопроект предусматривает расширение санкций против проекта газопровода «Северный поток-2».

Проект оборонного бюджета США получил более двух третей голосов членов сената, до этого аналогичное решение приняла Палата представителей. Таким образом Конгресс преодолел вето президента. Дональд Трамп, который скоро передаст свой пост Джо Байдену, пытался заблокировать законопроект, который считает «подарком России и Китаю». Он подчеркивал, что документ не содержит необходимые меры для обеспечения национальной безопасности. В бюджете среди прочего предусматрено расширение санкций против «Северного потока-2» — он позволит накладывать ограничения на более широкий круг компаний, так или иначе связанных со строительством газопровода. Возражения Трампа были связаны не с этим. Он выступал в частности за отмену нормы, снимающей ответственность с онлайн-платформ за публикуемый пользователями контент. После голосования Трамп раскритиковал решение сената, подчеркнув, что из-за него крупные технологические компании сохранят свою неограниченную власть.

Парламентарии впервые за время президентства Трампа преодолели его вето. Если бы они этого не сделали, это был бы первый случай за последние 60 лет, когда оборонный бюджет США не вступил в силу.