Глава столичного ГИБДД Юрий Дроганов уволен со своей должности. Вместо него временно исполняющим обязанности начальника управления стал полковник полиции Алексей Диокин.

Причина, по которой Дроганов был вынужден покинуть пост руководителя ГИБДД Москвы, не уточняется. Источник агентства ТАСС, сообщивший об увольнении полковника, лишь сослался на указ президента. Дроганов возглавлял столичную госавтоинспекцию всего лишь немногим более года – с ноября 2019 года. Тогда он сменил на посту Виктора Коваленко, который подал рапорт об отставке на фоне резонансного ДТП на пересечении МКАД и Можайского шоссе, в котором погибли женщина и 14-летняя девочка, а виновным был признан уроженец Чечни. При этом официально говорилось, что уход Коваленко со смертельной аварией связан не был. В свою очередь, сменщик Юрия Дроганова Алексей Диокин, который временно возглавит московское управление ГИБДД, почти пять лет занимает должность замглавы ведомства.

Газета «Коммерсантъ» утверждает, что увольнение Дроганова с поста руководителя столичного ГИБДД планировалось еще в ноябре минувшего года.