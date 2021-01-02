Суд в США отклонил иск о праве вице-президента отменить результаты выборов

Федеральный судья отклонил иск конгрессмена-республиканца, пытавшегося добиться от суда решения, которое позволило бы разрешить вице-президенту Майку Пенсу отклонить голоса коллегии выборщиков, признавших победу на президентских выборах демократа Джо Байдена.

Конгресс США на совместном заседании обеих палат 6 января, должен утвердить результаты состоявшихся 3 ноября президентских выборов. Коллегия выборщиков 306 голосами против 232 проголосовала за Байдена.