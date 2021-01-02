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09:38, 02 января 2021

В Великобритании каждую неделю в продажу будет поступать до 2 млн доз вакцины AstraZeneca

фото: Zuma / ТАСС
фото: Zuma / ТАСС

В Великобритании каждую неделю, начиная с середины января, в продажу будет поступать до 2 млн доз вакцины от коронавируса, разработанной Оксфордским университетом и компанией AstraZeneca, сообщило издание The Times. «План состоит в том, чтобы обеспечивать препаратом довольно быстро. К середине января запланировано выйти на два миллиона в неделю», — говорится в сообщении газеты, которая ссылается на источники из состава разработчиков.

В России, которая первой заявила о начале масштабной вакцинации называют цифру в 750 тысяч доз, поступивших в гражданский оборот.



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