С сегодняшнего дня повысилась стоимость проезда в общественном транспорте Москвы по большинству видов билетов. Так, разовый билет «Единый», которым в основном пользуются туристы и приезжие, подорожал с 57 рублей до 60. Разовая поездка по карте «Тройка» без записанных на нее абонементов подорожала с 40 рублей до 42 рублей. Одна поездка при оплате по банковской карте теперь стоит 46 рублей вместо 44 прежних.