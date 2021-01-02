Власти Хабаровска утверждают, что акции горожан в поддержку арестованного Сергея Фургала прекратились

Власти Хабаровска утверждают, что акции горожан в поддержку арестованного бывшего губернатора Хабаровского края Сергея Фургала прекратились. Сообщение об этом появилось на сайте мэрии города. «В новогоднем городке прогуливаются горожане и гости города. Они фотографируются, катаются с горок, играют, участвуют в зимних забавах», — говорится в сообщении.

Акции в поддержку Фургала продолжались ежедневно, начиная с 11 июля.