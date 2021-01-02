В России со 2 января начинает действовать закон, усиливающий гарантии неприкосновенности для бывших президентов страны. В законе уточняется, что экс-президент не может быть привлечен к уголовной или административной ответственности, а также задержан, арестован, подвергнут обыску, допросу либо личному досмотру.

По новому закону, для лишения неприкосновенности экс-президента теперь Госдума должна выдвинуть обвинения в госизмене или совершении иного тяжкого преступления, а соблюдение порядка выдвижения обвинения должны подтвердить Верховный и Конституционный суды. На основании этого решение по вопросу о снятии неприкосновенности будет принимать Совет Федерации.