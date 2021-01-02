В Москве сегодня начинается ежегодная акция по сбору новогодних елок. Власти намерены их переработать для дальнейшего использования в экологических целях.

В рамках акции, которая имеет название «Елочный круговорот», мэрия планирует организовать около 500 пунктов приема хвойных деревьев. В департаменте ЖКХ уверяют, что в прошлом году в Москве было собрано почти 52 тысячи деревьев, из которых удалось получить 200 кубометров переработанной щепы. Она затем пошла на подсыпку в вольерах в центрах передержки для животных и обустройство экологических троп, рассказывал глава ведомства Петр Бирюков. Также из переработанных елей, говорят в мэрии, птицы вьют себе гнезда в Московском зоопарке. Сдавать можно не только елки, но также сосны и пихты. Главное условие – очистить их от новогодних игрушек и мишуры. Продлится так называемый «Елочный круговорот» до 20 января.

Аналогичная экологическая акция по сбору новогодний елей проводится и в некоторых других российских городах, в частности, в Уфе.