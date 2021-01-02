Новые санкции против «Северного потока-2» и «Турецкого потока» вступили в силу с принятием оборонного бюджета США

Новые американские санкции против российских газопроводов «Северный поток-2» и «Турецкий поток» вступили в силу с принятием оборонного бюджета США на 2021 финансовый год. Его одобрил минувшей ночью Сенат, преодолев вслед за палатой представителей вето президента Дональда Трампа. За документ проголосовали более двух третей членов верхней палаты.

На прошлой неделе глава Белого дома отказался подписать документ, заявив, что он не включает «критически важных мер, необходимых для обеспечения национальной безопасности». Он уже раскритиковал сенаторов, принявших бюджет без его поправок.