Три страны восстановят в ближайшее время авиасообщение с Великобританией. Латвия и Норвегия — с сегодняшнего дня, Индия — через неделю. Десятки стран мира, в том числе и Россия, приостановили полеты в Соединенное королевство в конце декабря из-за обнаружения там нового, более заразного штамма коронавируса. К концу года его выявили еще в нескольких государствах. В России эту мутацию пока не зарегистрировали.

Социолог Григорий Юдин считает, что весь новый 20121 год мы будем видеть противодействие между теми, кто хочет усиления санитарно-полицейского режима и теми, кто хочет вернуться к привычной жизни.

По мнению Юдина, вступление в силу законов по цензуре, митингам не уничтожит политическую активность в России.