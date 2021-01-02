В России вступают в силу сразу несколько законов, которые затрагивают закупки юридических лиц. Они подразумевают в том числе и новые штрафы.

Изменения коснутся разных сфер деятельности. Например, с сегодняшнего дня компания-заказчик, которая сорвала срок оплаты по договору с субъектом малого или среднего предпринимательства должна будет выплатить штраф в размере от 50-ти до 100 тысяч рублей. Отдельно в поправках сказано, что для должностного лица наказание составит от 30-ти до 50-ти тысяч. Ранее наказания за несоблюдение этих временных рамок законодательство не предусматривало. При этом срок оплаты услуг субъекта СМП оставили тот же – то есть 15 суток. Авторы поправок утверждали, что эти меры нужны для поддержки бизнеса, который столкнулся с проблемами из-за введённых в связи с коронавирусом ограничений.

Также вступят в силу изменения законодательства, связанные с так называемой мусорной реформой. Действие федерального закона о закупках будет распространяться и на региональных операторов по обращению с твёрдыми коммунальными отходами. Как отмечало агентство «Интерфакс», в определённых условиях такие компании ранее могли по своему желанию не руководствоваться федеральными нормами, а теперь эту возможность убрали.

На приведение своих положений о закупках в соответствие с нормами закона региональным операторам ТКО дали 90 дней.

Также в этом году вступили в силу поправки, которые повышают МРОТ почти на 700 рублей, частично вводят элементы прогрессивного налогообложения, а также дают легальный статус криптовалюте.