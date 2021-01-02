Новые показания заключенных из Ангарска Иркутской области о пытках опубликовали в организации «За права человека»

Речь идет о событиях в колонии после бунта в апреле прошлого года. Тогда часть заключенных, в том числе Евгения Юрченков, перевели в СИЗО. Он рассказал на камеру, как силовики били его в область гениталий током, а сокамерников избивали деревянным молотком, чтобы те взяли на себя вину в организации беспорядков в колонии. Также по словам Юрченко на его глазах четыре человека изнасиловали одного из заключенных.
Самое обсуждаемое
Почему Путин приказал арестовать Любовь Соболь? Навальный и ФБК его унизили. Одно дело, когда у тебя имидж хитрого и коварного убийцы, другое, когда тебя макают носом в собственные следы жизнедеятельности. Навальный (на самом деле ФСБ) выставил Путина полным идиотом и простофилей. Конечно, он хочет отомстить…
Популярное за неделю
Журналист Bellingcat Грозев сообщил о возможной причастности предполагаемых отравителей Навального еще к 3 убийствам На это указывает опубликованная накануне информация о передвижениях трех сотрудников ФСБ, которые стали фигурантами журналистского расследования о покушении на главного критика Кремля, рассказал Грозев «Эху Москвы»...
31 декабря: поздравить с днем рождения… (можно выбрать до трех человек) (Подробнее…)
+ Наповал #28: Разорение и террор — кошмар 2021, кто победит Россию, Навальный, ВДВ, свечки В этом дерьме придется жить дальше. 2021 год будет годом усугубления кошмара, пещерности, изоляции страны, санкций, обнищания, новых налогов, продуктовых карточек и других несомненных достижений власти…