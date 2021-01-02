Новые показания заключенных из Ангарска Иркутской области о пытках опубликовали в организации «За права человека»

Речь идет о событиях в колонии после бунта в апреле прошлого года. Тогда часть заключенных, в том числе Евгения Юрченков, перевели в СИЗО. Он рассказал на камеру, как силовики били его в область гениталий током, а сокамерников избивали деревянным молотком, чтобы те взяли на себя вину в организации беспорядков в колонии. Также по словам Юрченко на его глазах четыре человека изнасиловали одного из заключенных.