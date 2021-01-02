Власти Франции приветствуют решение отца британского премьера Бориса Джонсона подать на французское гражданство – и рассмотрят прошение в кратчайшие сроки. Об этом сообщает агентство Associated Press.

О решении Стэнли Джонсона сообщалось два дня назад – таким образом тот хочет сохранить гражданство Евросоюза. В Великобритании 1-го января истек переходный срок соглашения о брекзите – таким образом спустя 3,5 года переговоров королевство окончательно вышло из блока. По соглашению, которое Лондон и Брюссель подписали незадолго до Нового года, между Британией и Евросоюзом сохраняется зона свободной торговли и безвизовый режим.