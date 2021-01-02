Вандалы атаковали дом спикера Палаты представителей США Нэнси Пелоси

Об этом сообщает «Голос Америки».

Нападение произошло в новогоднюю ночь в Сан-Франциско. На воротах дома написали «отмените найм!» и «мы хотим все», оставили знак анархистов, а по земле и деревьям рядом разлили краску кроваво-красного цвета. Местные СМИ также пишут, что рядом обнаружили отрезанную свиную голову, официально это никто не подтверждает.

Накануне демократы не смогли договориться с республиканцами об очередном транше помощи гражданам, пострадавшим от коронакризиса. На этот раз предлагалось выписать всем чеки по 2000 долларов.