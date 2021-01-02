На Кубе стартовала экономическая реформа, которая призвана вывести страну из самой глубокой рецессии с начала 90-х

Об этом сообщает агентство AFP.

В частности, на острове упразднят так называемый «конвертируемый песо», в обиходе известные как «кукис» — по сути, параллельную национальную валюту для туристов. В этом смысле Куба много лет была уникальной страной с двумя валютами, но теперь и основной песо станет конвертируемым. Прежде его можно было менять на доллары только с ограничениями, в стране существовал двойной обменный курс и черный рынок валюты. Кроме того, повысится МРОТ и будут снижены цены на ряд товаров народного потребления.

Кубинская экономика переживает тяжелый кризис, после того как администрация Дональда Трампа ужесточила санкции, а поток туристов на остров почти иссяк из-за коронавирусных ограничений. Россия возобновила авиасообщение с Кубой, от туристов по прилете требуется отрицательный тест на коронавирус, сделанный не раньше, чем за 72 часа до начала поездки.