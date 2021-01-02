В Австралии изменили гимн из уважения к аборигенам

Теперь во второй строчке гимна вместо «Австралийцы, все к счастью для нас здесь, где юность с свободой цветут» будут читать «…где единство с свободой цветут». Таким образом, как написал в своей колонке для газеты Sydney Morning Herald премьер страны Скотт Моррисон, руководство страны признает и уважает древнюю историю коренных народов континента.

По данным последней переписи, к коренным народам относят себя 3,3% от 25-миллионного населения Австралии. При этом на аборигенов приходится свыше четверти заключенных в стране, а также среди них вдвое больше распространены самоубийства.