В Японии вспышка птичьего гриппа охватила уже 14 из 47 префектур страны. Об этом сообщает агентство Киодо. Эпизоотия в Японии продолжается с ноября прошлого года, в стране создан оперативный штаб по противодействию инфекции. В рамках борьбы с гриппом японцы забили уже 3 млн 800 тыс кур.