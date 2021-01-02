В России в очередной раз продлили заморозку накопительной части пенсии – на этот раз до конца 2023/

С 2014 года 6% зарплаты россиян, которые должны идти в накопительную часть, идут в страховую — на выплаты действующим пенсионерам. Продление заморозки сэкономит бюджету еще 670 млрд руб.

Первый зампред ЦБ Сергей Швецов в декабре не исключил, что институт накопительных пенсий могут законодательно «демонтировать» в течение трех лет. В 2014 году мера вводилась как временная.