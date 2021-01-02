Россиян старше 45 лет начнут уведомлять о размере будущей пенсии. Об этом пишет «Российская газета» со ссылкой на министерство труда и социальной защиты.

Уведомления от Пенсионного фонда будут приходить автоматически через портал gosuslugi.ru раз в три года. В уведомлениях Пенсионный фонд назовет примерный размер будущей пенсии, сообщит о полученных отчислениях и расскажет о сроках и условиях начала ее получения. Также будут указаны параметры, которые требуются для расчета выплат — и информация о том, сколько средств уже накоплено на счете гражданина.

В министерстве пояснили, что возраст в 45 лет выбран, поскольку именно к этому моменту у большинства граждан уже есть определенный пенсионный капитал, который позволяет спрогнозировать уровень будущих выплат. Также примерно к 45-ти людям свойственно начинать задумываться о своем финансовом положении в старости.