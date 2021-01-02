Разовые поездки в московском общественном транспорте подорожали на 2-3 рубля – об этом сообщает Департамент транспорта столицы.

Разовый билет «Единый», которым в основном пользуются туристы и приезжие, подорожал с 57 рублей до 60. По карте «Тройка» 1 поездка обойдется уже в 42 рубля вместо 40. 46 рублей вместо 44 будет стоить поездка при оплате напрямую с банковской карты на турникете.

В Дептрансе подчеркивают, что это подорожание – в пределах инфляции. А также что стоимость абонементов на три месяца и год остается неизменной. Кроме того, в столице продолжается эксперимент с 50—процентной скидкой ранним утром для пассажиров Некрасовской и Таганско-Краснопресненской линий.