Один человек погиб при пожаре в Самаре – там загорелось трехэтажное здание подшипникового завода. Об этом сообщает сайт Главного управления МЧС по региону.

Пожар вызвал обрушение межэтажных перекрытий на площади 1250 квадратных метров, к работам по тушению привлекли свыше двухсот человек и 84 единицы техники. В настоящий момент открытое горение ликвидировано.

Погибший – мужчина 1960-го года рождения. Кроме него других людей в здании и, соответственно, пострадавших не было. Эвакуации не проводилось. Завод не работал с 2018-го года.

О причинах возгорания пока не сообщается, прокуратура Самары организовала по факту возгорания проверку.