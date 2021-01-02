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08:04, 02 января 2021

В Карелии с сегодняшнего дня власти разрешают работу театров, музеев и выставочных залов

В Карелии с сегодняшнего дня власти разрешают работу театров, музеев и выставочных залов. Они были закрыты по решению властей республики в последние дни декабря.

Изначально предполагалось, что театры, музеи и концертные залы в Карелии откроются только в начале следующей недели. Изменить решение, по утверждениям администрации региона, вынудило множество обращений жителей, которые не хотели лишаться культурного досуга. В том числе уже во вторник были вновь открыты кинотеатры, которые, как предполагалось, также прекратят работу на неделю. При этом ограничения по количеству посетителей сохраняются. Губернатор Карелии Артур Парфенчиков уверяет, что ситуация с коронавирусом в регионе стабилизировалось: такой вывод он сделал на основе снижения числа обращений в Республиканскую инфекционную больницу. При этом, по данным оперативного штаба, ежедневный прирост новых случаев COVID-19 в Карелии в среднем составляет около 350 человек.

В Москве, между тем, концертные площадки и театры остаются открытыми, в то время как музеи не будут работать как минимум до середины января.



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