Родственники убитых в Грозном жителей Ингушетии заявили о готовности уладить конфликт после угроз кровной мести со стороны чеченского руководства. Видеообращение представителей родов Султыговых и Тимурзиевых размещено в телеграм-канале портала Фортанга.орг. Они выступили против терроризма и признали, что погибшие братья Тимурзиевы, убившие сотрудника грозненской ППС, совершили преступление. Родные молодых людей выразили соболезнование семье убитого Магомеда Джабраилова и пожелали здоровья раненому полицейскому.

Нападение на сотрудников ППС было совершено в понедельник в центре Грозного. Нападавших застрелили. По словам главы Чечни Рамзана Кадырова, это были уроженцы Ингушетии. Их родственники поначалу потребовали доказательств, после чего Кадыров и родные полицейских объявили им кровную месть.

Накануне ответственность за стрельбу взяла на себя запрещенная в России террористическая организация «Исламское государство». Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на связанную с ИГИЛ газету. Никаких доказательств участия группировки в нападении не приводится.

Адвокат Калой Ахильгов считает, что руководство Ингушетии должно было бы высказаться в связи с произошедшим в центре Грозного и в обвинениях в терроризме ингушей.

Ахильгов считает, что руководство как Чечни, так и Ингушетии должны повлиять на родственников убитых, чтобы не допустить осложнения ситуации.