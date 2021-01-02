Движение «За права человека» опубликовало показания о пытках заключенных в следственном изоляторе Ангарска. Там содержались фигуранты дела об апрельском бунте в исправительной колонии №15. Одним из пострадавших от действий иркутских силовиков оказался Евгений Юрченко.

Других заключенных, по словам Юрченко силовики избивали деревянным молотком, чтобы они признались в организации беспорядков. В настоящее время Следственный комитет по Иркутской области расследует несколько уголовных дел о пытках осужденных.