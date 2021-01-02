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07:07, 02 января 2021

Плата за проезд в общественном транспорте в Москве возрастет, однако от лишних расходов себя можно будет избавить

Московские власти решили не повышать стоимость безлимитных проездных. Цена билета на три месяца и на год осталась прежней. Она включают в себя все виды городского общественного транспорта, в том числе и МЦК. Абонемент, который позволит пользоваться и диаметрами, охватывающими ближнее Подмосковье обойдется дороже, но его цена тоже не изменится. А вот самый популярный проездной на 30 дней вырос в цене на 75 рублей до 2 тысяч 245. Прочие билеты хоть и подорожали, но не намного, в пределах инфляции. Разовый вырастет в цене на три рубля. Теперь он будет стоить 60 рублей. По карте Тройка поездка обойдется куда дешевле – 42 рубля. Любители банковских карт заплатят на 4 больше. Подорожают и все льготные проездные для учащихся. В метро на 10 рублей и пять на путешествие в общественном транспорте.

Городские власти обещают в предстоящем году купить более тысячи двухсот единиц транспорта и заменить 1800 остановок.



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